На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

«Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны», - написал он в Facebook.

Также, по словам Нефедова, добавляет специфики процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом.

«Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, это дольше, чем пропустить туриста – в следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье прошлого года оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400», - отметил он.