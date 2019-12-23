также в разделеОбщество
Обмен пленными: На данный момент согласована одна группа людей 7
Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой 10
В Днипре полиция помогла мужчине, который ушел с корпоратива в трусах 57
«Подарок к Новому году»: РФ запускает ж/д сообщение по Керченскому мосту 34
Правительство подало законопроект об усилении ответственности за «минирование» 13
Горсовет Одессы выплатил частичную компенсацию семьям погибших и пострадавшим 15
Нефедов: Украинские команды Prozorro попали в финал международной премии 21
Украинские военные начнут изучать английский язык 20
В Украине объявили штормовое предупреждение 84
На Донбассе боевики совершили шесть обстрелов 32
Пристайко назвал преимущества от поездок в РФ по загранпаспорту 62
Во время обысков в спортклубе «5 элемент» ГБР выявило скрытые камеры 26
НАБУ объявило о подозрении директору ГП Безпека 20
Названы причины пожара в одесском колледже 91
После пожара в колледже уволили руководство ГСЧС в Одесской области 18
На Донбассе применили лазерное оружие 104
20 декабря. Картина дня 36
Бунт в Кропивницком СИЗО: найден тайник с запрещенными предметами 30

На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

«Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны», - написал он в Facebook.

Также, по словам Нефедова, добавляет специфики процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом.

«Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, это дольше, чем пропустить туриста – в следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье прошлого года оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400», - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1549 грн.
13
Теги