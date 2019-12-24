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В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви верующие проводят Николаевский марафон для помощи ряду социальных учреждений области и людям с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт епархии.

«В ходе проекта молодежь собирала восемь видов различных подарков: подарки по письмам, которые дети писали накануне; сладости; подарки, оформленные в коробки, канцелярские наборы; боксики со вкусностями; сладкие столы; новую одежду; миксованые подарки. Всего было упаковано 1122 подарка. Адресной помощью было посещено более 2000 семей», - рассказали организаторы.

В епархии сообщили, что в ходе Николаевского марафона посетили психоневрологические диспансеры, детские дома и дома престарелых, больницы, реабилитационные центры и семьи воинов АТО.

Как сообщалось ранее, Николаевский благотворительный марафон в Мукачевской епархии проводится уже восьмой год.

Организаторы поблагодарили благотворителей и призвали творить всегда добро.
ForUm

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