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Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики, передает «Европейская правда».

В целом с начала года зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.

За первые 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 2,7%.

В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% – впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%, в сентябре - на 1,7%, в октябре - на 5%.

 
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