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На сегодня вопрос уменьшения налогового давления на маленькие зарплаты является чрезвычайно актуальным. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ГНС.

По словам главы Налоговой службы, пока есть четкий перечень налогов, который планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

«В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено», - отметил Верланов.

Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней по миру, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

«Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача - делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», - пояснил Верланов.
ForUm

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