Менее чем за две недели массовых протестов в Иране было убиты около 1500 человек. Среди них – по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин, а также полицейские и сотрудники сил безопасности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

Утверждается, что Высший руководитель Ирана Али Хаменеи поручил силовикам делать «все, что потребуется» для подавления протестов. Этот приказ, подтвержденный множеством внутренних источников, запустил самую кровавую кампанию по подавлению протестов со времен «исламской революции» 1979 года, передает УНИАН.

Оценка числа погибших, по словам источников, основана на информации иранских сил безопасности, а также моргов, госпиталей и офисов судмедэкспертов. Отмечается, что цифра в полторы тысячи человек сильно превышает данные международных правозащитных организаций и правительства США.

В отчете Amnesty International от 16 декабря называется цифра в 304 погибших. Госдеп США в комментарии журналистам заявил о гибели сотен иранцев, но есть также отчеты, согласно которым число погибших может превышать тысячу человек.

Нпомним, в ночь на 15 ноября правительство Ирана приняло решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50%. Это вызвало массовые акции протеста. Демонстрации переросли в массовые погромы и стычки с силовиками. За несколько дней было задержано около тысячи человек. протестующие подожгли более сотни банков и магазинов. В стране отключили мобильную связь и интернет.

Президент Ирана Рухани заявил о победе над "вражеским сговором" после подавления акций протеста.



