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Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает противодействие российской гибридной агрессии приоритетом работы института.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«И последний большой приоритет – это противодействие российской гибридной агрессии в Украине. Это касается борьбы с дезинформацией, мифами, которыми нас пытаются щедро снабжать противники», - сказал он.

Среди приоритетов деятельности института Дробович также выделил декоммунизацию, усилия на международной арене по признанию Голодомора геноцидом украинского народа, завершение создания Музея «Революции достоинства» и мемориала Небесной сотни, усиление культурного общественного диалога.

Одним из способов усиления культурного диалога он назвал создание мобильных приложений и игр по истории Украины, которые, по мнению Дробовича, должны вызвать интерес граждан к таким темам.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.

4 декабря Кабмин назначил председателем УИНП Антона Дробовича.

Антон Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арткритик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ИV искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
ForUm

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