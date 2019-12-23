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Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

В частности, с начала декабря на оккупированные части Донбасса завозятся новые партии мин и гранат.

«С начала декабря с.г. в передовых подразделений противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и ​​с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - сказал пресс-секретарь.

Так, 20 декабря вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области выявлены разбросанные боеприпасы, в том числе наступательные гранаты «Ф-1», которые используются оккупантами для установления так называемых растяжек.
ForUm

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