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В течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

23-24 декабря в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.
ForUm

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