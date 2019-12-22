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Украинская сборная заняла 3 место в медальном зачете на зимних Дефлимпийских играх-2019, проходивших в Италии.

Как передает Министерство молодежи и спорта.

Первое место в медальном зачете заняла сборная РФ. В общем российские спортсмены завоевали 48 медалей из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.

Второе место — за хозяйкой соревнований Италией с 7 медалями: 5 золотых и 2 серебряные.

На третьей позиции — Украина с 11 медалями: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Три «золота» получил Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, еще одно «золото» получили шахматистки в командных соревнованиях.

«Серебро» украинской сборной принесли шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.

«Бронзы» также получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко.

Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным завершением соревнований.

«Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное — вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности», — написал президент.
ForUm

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