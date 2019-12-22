В начале недели, 23−24 декабря, в Украине существенно ухудшится погода: возможны сильные дожди, порывы ветра и метели.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник и вторник в западных областях Украины ожидаются значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.
В Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.
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