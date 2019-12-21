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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Соответствующий Указ обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года "О безотлагательных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим Указом, Президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
ForUm

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