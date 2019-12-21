В Венесуэле вблизи аэропорта Каракаса произошла авария самолета Beechcraft 100 King Air, на борту которого находились 9 человек. Об этом сообщает Infobae.
Как сообщается, авария самолета Beechcraft 100 King Air, который отлетел от горной арки Гуасипати, произошла в 8 километрах от аэропорта Каракаса. На момент катастрофы на борту самолета находились 9 человек.
Местные власти подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту Beechcraft 100 King Air. Также было назначено расследование происшествия. Главной версией причины катастрофы является человеческий фактор.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время