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В Венесуэле вблизи аэропорта Каракаса произошла авария самолета Beechcraft 100 King Air, на борту которого находились 9 человек. Об этом сообщает Infobae.

Как сообщается, авария самолета Beechcraft 100 King Air, который отлетел от горной арки Гуасипати, произошла в 8 километрах от аэропорта Каракаса. На момент катастрофы на борту самолета находились 9 человек.

Местные власти подтвердили гибель всех людей, находившихся на борту Beechcraft 100 King Air. Также было назначено расследование происшествия. Главной версией причины катастрофы является человеческий фактор.
ForUm

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