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Утром 20 декабря неподалеку пгт Ружин Житомирской области произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, есть травмированные, сообщает пресс-служба полиции.

Около 8:40 по спецлинии «102» поступило сообщение о ДТП недалеко от районного центра с участием маршрутного автобуса, следовавшего из Белой Церкви в Винницу.

Предварительно, водитель микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога.

По имеющейся информации, травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия.
ForUm

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