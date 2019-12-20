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В Запорожье в Покровский архиерейский собор 22 декабря доставят мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

Икона святителя Спиридона Тримифунтского

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

«Святой Спиридон Тримифунтский помогает человеку в соответствии с Божьим замыслом, а не в соответствии только с личными желаниями просящего.  Не поможет святой, если человек просит о лишнем или тем более вредном для себя и других. Имея ли конкретную нужду, или просто желая получить поддержку в своих добрых начинаниях, любой человек может с верой и надеждой обратиться к Спиридону за помощью», - сообщили в епархии.

Встреча святыни состоится 22 декабря в 12.00 по адресу: Свято-Покровский архиерейский собор, Запорожье (проспект Соборный, 37).
ForUm

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