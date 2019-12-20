За минувшие сутки, 19 декабря, вооруженные формирования РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала этих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.
Потерь с нашей стороны не было.
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