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За минувшие сутки, 19 декабря, вооруженные формирования РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.  

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

Потерь с нашей стороны не было.
ForUm

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