Біткоїн рвонув угору: Трамп готує історичний указ для крипторинку

Біткоїн стрімко відновився після нещодавнього падіння, зреагувавши на новину про підготовку президентського указу Дональда Трампа, який дозволить використання криптовалют у системі пенсійних накопичень США.

Очікується, що Трамп підпише документ вже сьогодні. На цьому тлі вартість біткоїна зросла майже на 1% — до $116 000, а Ethereum піднявся на близько 5%. Позитивну динаміку також демонструють акції компаній, що працюють у криптосфері.

Фінансові аналітики називають ініціативу потенційно революційною: вона може вбудувати криптовалюти у структуру традиційної економіки США, а також змінити поведінку інвесторів у довгостроковій перспективі. «Це означатиме структурне вбудовування криптовалют у традиційну економіку. Це змінило б і саму поведінку інвесторів», — зазначає один із аналітиків ринку.

Наразі обсяг пенсійного ринку США оцінюється у $43 трлн, з яких близько $9 трлн — це прямі зарплатні накопичення американців.

Для порівняння, загальна капіталізація крипторинку наразі становить приблизно $4 трлн. Експерти попереджають, що після початкового злету можливе короткострокове коригування, однак ринок загалом демонструє оптимізм у відповідь на нову політику Білого дому.

