Названо найцінніші харчові компанії світу: Nestlé – знову лідер

За оновленими даними аналітичної платформи Boardroom (станом на 5 серпня), Nestlé утримує першу сходинку серед найцінніших харчових компаній світу з ринковою капіталізацією $228,9 млрд. Компанія посилює фокус на високорентабельні напрямки: здорове харчування, кава, товари для тварин і преміальна продукція.

Nestlé наразі переглядає свій підрозділ вітамінів, розглядає можливий продаж брендів води (зокрема Perrier) і нещодавно інвестувала $89 млн у виробництво розчинної кави. Крім того, Goldman Sachs планує інвестувати у Froneri — спільне підприємство Nestlé з виробництва морозива, яке оцінили більш ніж у $17 млрд.

До топ-10 харчових гігантів також увійшли:

1. Nestlé (Швейцарія) — $228,9 млрд

2. McDonald’s (США) — $214,5 млрд

3. Unilever (Велика Британія) — $147,6 млрд

4. DoorDash (США) — $108,4 млрд

5. Mondelez (США) — $81,1 млрд

6. Hindustan Unilever (Індія) — $67,8 млрд

7. Compass Group (Велика Британія) — $59,5 млрд

8. Chipotle Mexican Grill (США) — $57,3 млрд

9. Danone (Франція) — $53,7 млрд

10. The Hershey Company (США) — $38,6 млрд

Серед брендів, які належать Nestlé, – Nescafé, KitKat, Maggi, Gerber та Purina. Основні напрями зростання компанії — кава та догляд за домашніми тваринами — відображають її стратегічний перехід до більш здорового та інноваційного асортименту.