В течение этого года зачастили сообщения в украинской прессе о задержании очередного агента ФСБ в Украине, однако не всегда это соответствует действительности. Об этом говорится в статье на сайте Антикор.

«За примерами далеко ходить не нужно, а их история, вполне стандартна: офицеры запаса ВСУ, военнослужащие, оставшиеся в Крыму после аннексии или просто искатели счастья, у которых имеются хоть какие-либо связи с военными в Украине, вербуются ФСБ для сбора интересующей их информации военного характера. При чем, сколько об этом не говори и не пиши, граждане Украины все равно едут в Россию или оккупированный ею Крым, где, как минимум попадают в оперативную разработку, а как максимум – им поступает вербовочное предложение», - говорится в публикации.

Также, по информации журналистов, на ресурсе Newsland была опубликована статья: «Кировский» позор ФСБ: провал шпионских игр Мочалова», общую суть которой можно сформулировать приблизительно таким образом: «доколе идиоты в погонах генералов ФСБ с помощью приписок и своей откровенной глупости будут наносить ущерб основам безопасности России».

«Судя по данным Newsland, начальник управления ФСБ по Кировской области Сергей Геннадиевич Мочалов решил в одиночку, без санкции Москвы, провернуть операцию по внедрению своих людей в украинские спецслужбы. Успех такой операции должен был подчистить имидж Кировского УФСБ, который опозорился историей с убийством экс-сотрудника ФСБ Александра Нечаева. Следствие установило, что его заказал другой чекист - Олег Бурлин, которого назначили в октябре 2014 года начальником кировского УФСБ. И вот на смену осужденному Бурлину, Лубянка послала Сергея Мочалова – экс-заместителя Управления по Вологодской области и сотрудника Центрального аппарата ФСБ России», - говорится на сайте.



Как утверждает Newsland, «вместо того, чтобы послать на выполнение столь важного и ответственного задания опытного сотрудника или агента, что в нынешних реалиях Кировского УФСБ звучит уже смешно, он выбрал человека под стать себе: недалекого, но любящего деньги. Таковым стал уроженец украинского города Каменец-Подольский Андрей Геннадиевич Сотницкий, разменявший в этом году четвертый десяток. В 1999 году он, как и многие украинцы, уехал из Украины в поисках лучшей жизни, и обрел ее в Кирове. Но украинский паспорт не сдал, даже получив гражданство РФ. В России он женился на Светлане Геннадиевне, которая работает ведущим юрисконсультом на заводе «Сельмаш» - единственном производителе ракетного оружия для вертолетов и штурмовиков ВКС РФ и имеет доступ к секретной информации о военных заказах

Также по информации издания, в 2015 году Андрей Сотницкий зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, занимался арендой, подумывал о торговле продуктами питания, выпечке хлеба, торговле подакцизными товарами и занятием другими видами бизнеса. Но, с 2017 года жизнь Сотницкого дала трещину.



В то же время, авторы материала на Newsland этого абсолютно не понимают, заканчивая статью фактически открытым письмом «луноликому».



«В свое время, горе-убийц из Кировского УФСБ снимали с должностей при помощи открытого обращения к Владимиру Владимировичу Путину, и с тех пор судя по всему особо ничего не поменялось. Неужели нужно снова обращаться к Президенту России, чтобы остановить дилетантство людей Сергея Мочалова, наносящих ущерб Федеральной Службе безопасности Российской Федерации? Благодаря Андрею Сотницкому и непрофессионализму руководства Кировского УФСБ иностранным спецслужбам стали известны имена и фамилии и телефоны офицеров УФСБ по Кировской области, а также подробности грязного белья - чекистского бизнеса, что рано или поздно выстрелит и больно ударит как по имиджу ФСБ, так и основам безопасности нашей страны», - цитирует СМИ.