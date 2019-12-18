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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» № 321- ІХ.

Этот документ переносит на 1 июля 2020 дату вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» от 22 ноября 2018 года, который предусматривает создание института уголовного проступка.

«Этот институт должен был заработать с 1 января 2020 года, однако пока не все правоохранительные органы, которым подследственны уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел. Поэтому подписанный президентом закон определяет новую дату введения института уголовного проступка – 1 июля. Это поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений», - заявили в ОП.
ForUm

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