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Иерусалимский Патриарх Феофил III предлагает провести Всеправославное совещание в Иордании по ситуации в православном мире в феврале 2020 года.

Фото: РИА Новости

Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание в Иордании по «украинскому вопросу» запланировано на февраль 2020 года.

«Действительно, в предложениях Иерусалимского Патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», - сказал протоиерей Николай Балашов.

На вопрос о том, есть ли данные, что это мероприятие всеправославного масштаба реально состоится, он заявил, что «будем смотреть, какая будет реакция».

В ноябре этого года Иерусалимский Патриарх Феофил предложил созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире после решения Патриарха Варфоломея признать Православную Церковь Украины. В Московском патриархате поддержали предложение, заявив, что «альтернативы началу прямого диалога нет».
ForUm

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