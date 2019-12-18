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Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

«В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы», – написал он.

Данное соглашение вступит в силу 22 декабря.

Украинцы могут ездить в Северную Македонию с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней), а для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции теперь не нужны визы.
ForUm

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