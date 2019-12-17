Чиновники администрации президента Дональда Трампа планируют принять меры для стабилизации отношений США с Украиной на фоне расследования импичмента, которое сильно повредило связи между двумя странами.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет издание Politico.

«Помощники президента Дональда Трампа рассматривают возможность назначения нового американского посла в Киев», - пишет издание.

Также отмечается, что Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце, чтоб продемонстрировать поддержку Вашингтона. Чиновник администрации Трампа подтвердил, что поездка Помпео в Украину станет первой для него на посту главы дипломатии США.

Напомним, в мае посол США в Украине Мария Йованович завершила свою трехлетнюю каденцию в Киеве