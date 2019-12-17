Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) начала обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенос грунтового покрова (плодородного слоя почвы). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра - https://land.gov.ua/permit/.

«Это позволит осуществлять эффективный общественный контроль, а также гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр», - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, в открытом доступе будет информация о территориальном органе Госгеокадастра, в который поступило ходатайство о предоставлении разрешения на снятие и перенесение плодородного слоя почвы, его дате и регистрационном номере, дате регистрации разрешения и информация о том, кому оно предоставлено, кадастровый номер земельного участка. Кроме этого, в открытом доступе предоставляется дата регистрации отказа/аннулирования разрешения на снятие и перенесение плодородного слоя почвы, их регистрационный номер и срок действия.