Польские полицейские арестовали на 3 месяца 44-летнего гражданина Украины по подозрению в попытке разбойного нападения на своего работодателя. Об этом сообщила пресс-офицер Уездного управления полиции в Прушкове младший комиссар Каролина Канька, передает Радио Польша.

По ее информации, случай произошел в минувший четверг на территории одной из фирм в Пястове, владельцем которой является поляк. «Дежурный Прушковского отделения полиции получил сообщение от владельца, что его рабочий, используя оружие, требовал от него денег», - сообщила Канька.

На место сразу был направлен полицейский патруль. Через несколько минут после этого на ул. Домбровского полицейские задержали 44-летнего гражданина Украины.

Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, потерпевший уволил мужчину с работы. Через несколько минут бывший работник вернулся к работодателю и, угрожая оружием, требовал у него денег.

Во время схватки пострадавший получил удар в лицо, он упал на пол, прозвучали три выстрела, но, к счастью, никто не был ранен, - сообщила младший комиссар Канька и добавила, что владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины временно арестовали на три месяца. За совершенные действия ему грозит наказание лишение свободы не менее трех лет.