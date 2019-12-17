также в разделеПроисшествия
Причиной смерти дальнобойщиков в Николаеве стала передозировка алкоголем 23
В полиции сообщили подробности жуткого ДТП с автобусом на Черниговщине 25
На Волыни депутата избили металлическим прутом 14
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, ранен военный 17
На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: 15 пострадавших, 3 человека погибли 26
Известная украинская певица попала в ДТП 49
Под Киевом водитель сбил пешехода и спрятал тело 56
В Ривном к двери предприятия привязали гранату 20
На Тернопольщине произошло ДТП со школьным автобусом, есть жертвы 22
По факту нападения на Ананченко начато уголовное производство 34
Сутки в ООС: 7 обстрелов, ранены 2 военных 10
Нардеп Ананченко заявил, что на него напали двое неизвестных 110
Стало известно имя погибшего на фронте военнослужащего 39
В оккупированном Крыму затонула подводная лодка 51
Двое детей отравились угарным газом во Львовской области 13
В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики 96
В аэропорту Одессы отменили ряд рейсов из-за тумана 19
В Киевской области двое мужчин утонули, провалившись под лед 26

Польские полицейские арестовали на 3 месяца 44-летнего гражданина Украины по подозрению в попытке разбойного нападения на своего работодателя. Об этом сообщила пресс-офицер Уездного управления полиции в Прушкове младший комиссар Каролина Канька, передает Радио Польша.

По ее информации, случай произошел в минувший четверг на территории одной из фирм в Пястове, владельцем которой является поляк. «Дежурный Прушковского отделения полиции получил сообщение от владельца, что его рабочий, используя оружие, требовал от него денег», - сообщила Канька.

На место сразу был направлен полицейский патруль. Через несколько минут после этого на ул. Домбровского полицейские задержали 44-летнего гражданина Украины.

Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, потерпевший уволил мужчину с работы. Через несколько минут бывший работник вернулся к работодателю и, угрожая оружием, требовал у него денег.

Во время схватки пострадавший получил удар в лицо, он упал на пол, прозвучали три выстрела, но, к счастью, никто не был ранен, - сообщила младший комиссар Канька и добавила, что владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины временно арестовали на три месяца. За совершенные действия ему грозит наказание лишение свободы не менее трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги