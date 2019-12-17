Украина и Азербайджан должны развивать потенциал двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере, убежден президент Владимир Зеленский.

«Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по его расширению. Это важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям», - сказал он в заявлении для СМИ по итогам встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку.

Зеленский напомнил, что на днях отмечается декада успешной деятельности в Украине азербайджанской компании SOCAR, и заверил, что украинская власть будет всесторонне способствовать работе компании по поставкам нефти и газа, добыче газа в Украине и другим взаимовыгодным проектам.

Кроме того, президент выразил убеждение в необходимости развития транспортных возможностей двух стран.

«Стоит в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозках», - подчеркнул глава государства.

Также стороны договорились о проведении в январе в Киеве заседания Межправительственной комиссии Украины и Азербайджана. «Я думаю, что после этой встречи будут конкретные кейсы, инвестиции с очень конкретными сроками», - отметил президент.

Особое внимание, по словам Зеленского, было уделено совместным проектам в космической, авиационной отрасли, в частности самолетостроении. Также стороны обсудили перспективы в образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

Президент Азербайджана со своей стороны назвал сегодняшние переговоры плодотворными. Он также отметил, что среди азербайджанских бизнесменов есть значительный интерес к сотрудничеству с Украиной, и подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от межправительственной комиссии.

Алиев отметил, что в Азербайджане существует уважение к украинской культуре, в Бакинском славянском университете работает центр преподавания украинского языка, а во многих учебных заведениях Украины уделяется внимание истории Азербайджана и изучению языка. Это положительно влияет на общую картину отношений двух стран, констатировал он.