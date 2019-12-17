Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Коллегия специального суда в Исламабаде приговорила бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по обвинению в государственной измене, сообщает ВВС.

Приговор по уголовному делу, инициированному в 2013 году, вынесла коллегия из трех судей – за смертную казнь проголосовали двое.

Генерал Первез Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году, а с 2001-го по 2008 год занимал пост президента.

Сейчас 76-летний Мушарраф находится в Дубае – ему разрешили покинуть Пакистан и выехать на лечение в 2016 году.

Обвинение в адрес Мушаррафа касается приостановки действия конституции в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, рассчитывая продлить свое пребывание у власти.

Приговор может быть обжалован. В декабре экс-президент выпустил видеообращение, записанное на больничной койке, назвав уголовное дело против него безосновательным.

В ноябре 2007 года генерал Мушарраф временно приостановил действие конституции и ввел в стране режим чрезвычайного положения, что привело к массовым демонстрациям протеста.

В 2008 году он ушел в отставку, чтобы избежать импичмента.

В 2013 году премьер-министром Пакистана был избран Наваз Шариф. Именно его свергнул генерал Мушарраф в 1999 году. Вновь придя к власти, Шариф немедленно возбудил дело против генерала Мушаррафа по обвинению в государственной измене. Процесс начался в марте 2014 года.

Сам генерал Мушарраф утверждал, что дело политически мотивировано, и что его решение временно приостановить действие конституции было одобрено кабинетом министров и всем правительством. Но суд отверг этот аргумент, после чего генералу были предъявлены обвинения в нарушении закона.

Согласно конституции Пакистана, человеку, признанному в совершении государственной измены, грозит смертная казнь. Генерал Мушарраф отказывался появляться в суде, несмотря на полученные им повестки.

Предъявление генералу Мушаррафу официальных обвинений – важная веха в истории страны, которой часто управляли военные.

Многие главнокомандующие Пакистана либо лично правили страной, либо контролировали действия гражданских политиков.

На международной арене он активно сотрудничал с США в так называемой войне с террором.

Уйдя в отставку, генерал Мушарраф покинул Пакистан, но вернулся на родину в 2013-м, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах. Суд запретил его регистрацию.

Но слушаниях по обвинению в государственной измене он появлялся лишь дважды, после чего проводил время либо в госпитале, либо на своей ферме близ Исламабада.

В 2014 году он переехал в Карачи, а два года спустя вновь уехал из страны.