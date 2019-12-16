также в разделеОбщество
16 декабря. Картина дня 10
Милованов сказал, собирается ли в отставку 11
В Чернобыльской зоне построили еще одну солнечную станцию 10
Житель Одесчины получил год условно за советский флаг 12
Съемочной группе «Звезды» запретили въезд в Украину на три года 34
В МИД рассказали, какое вооружение нужно Украине от стран Запада 16
На Львовщине руководители шахт использовали труд горняков в своих интересах 27
СБУ заявила, что нападение на «слугу» Ананченко – инсценировка 22
Черкасский горсовет предложил заключить договорные отношения с Киевом 17
Телеканал РФ показал троих бойцов ВСУ, находящихся в плену боевиков 69
Большинство трудовых мигрантов в Эстонии – из Украины 19
В Кабмине предлагают ввести виртуальное удостоверение личности 12
МИД: Оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ 60
Полиция назвала причину обысков в квартире Мухарского 33
На Херсонщине СБУ задержала двух пророссийских интернет-агитаторов 28
Избран новый глава НАПК 44
Пристайко сообщил, когда могут объявить новое перемирие на Донбассе 84
Дубилет заменил государственную охрану на частную 26

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас во время матча второго дивизиона Испании.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» - говорится в Facebook главы государства.

«Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне.

Роман, мы с тобой!» - подчеркнули в ФК «Динамо Киев».

Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» остановили из-за оскорблений в адрес Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца «Зозуля - нацист».

В МИД отметили, оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги