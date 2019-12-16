Президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас во время матча второго дивизиона Испании.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» - говорится в Facebook главы государства.

«Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне.

Роман, мы с тобой!» - подчеркнули в ФК «Динамо Киев».

Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» остановили из-за оскорблений в адрес Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца «Зозуля - нацист».

В МИД отметили, оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами пропаганды РФ.