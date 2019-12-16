Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы госудасртва, в рамках визита запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.