Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы госудасртва, в рамках визита запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.
По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.
Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.
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