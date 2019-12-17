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Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему председателю суда одного из районных судов Киева по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376-1 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, указанное лицо подозревается в несвоевременном внесении сведений в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированных действиях с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда по делам по ходатайствам об избрании в отношении участников мирных акций протеста, которые проходили в феврале 2014 года в центральной части Киева, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, 20 ноября 2019 следователи органов прокуратуры прекратили функцию досудебного расследования. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в соответствии со ст. 216 УПК Украины в органы досудебного расследования. Вместе с тем, прокуроры продолжают выполнять процессуальные действия в пределах расследований.
ForUm

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