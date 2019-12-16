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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает попытки каких-либо контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в ответе спикера ведомства Екатерины Зеленко на вопрос СМИ относительно высказываний о привлечении т.н. «республик» к «нормандскому формату».

«Такого рода контакты, пусть и замаскированные под «посредничество», никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредят, направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом», - подчеркнула спикер.

«Формула установления мира в Украине очень простая – вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине», - добавила Зеленко.

По ее словам, любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.
ForUm

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