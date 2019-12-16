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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какое вооружение необходимо Украине от стран Запада для усиления своего военного потенциала. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Нам нужны дополнительные корабли. Мы над этим тоже работаем. Нам нужны радары, которые позволят контролировать поверхность и за горизонт. Нам нужны ракетные системы, которые позволят нам усилить ракетный щит, пока мы строим свой. Нам нужны тренировки. Нам нужна закрытая связь. Нам нужны спутниковые снимки. Нам нужно это все - этот перечень известен и нашим американским партнерам. В процессе переговоров мы просто пытаемся выбрать, что имеет наибольший приоритет», - заявил Пристайко.

При этом глава МИД заметил, что в следующем году помощь от США должна вырасти, несмотря на сообщения, что ранее предоставление этой помощи Украине приостанавливалось. «Вы видели, что подписаны документы о том, что американская помощь увеличится до 300 млн долларов. Она, несмотря на все разговоры, что президент США ее сдерживает, даже возросла», - отметил Пристайко.

Также он заметил, что обсуждается вопрос поставки новой партии противоракетных систем Javelin. «Это тоже обсуждается. Часть этих средств будет использована на летальное вооружение. У нас есть определенный перечень того, что для нашей армии нужно непосредственно сейчас. И из этого перечня есть то, что Соединенные Штаты готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок ... Вы же знаете, что нам никто денег в коробках из-под обуви не пересылает. Эти деньги используются для производства, приобретения и поставок нужной нам техники и вооружения», - добавил министр.

Напомним, Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн, сообщило во вторник, 1 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.  
ForUm

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