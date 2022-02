Украина во вторник получила 500 тонн оборонных боеприпасов от США, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Не прошло и дня, а мы разгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец», - написал он в Twitter.

The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the 🇺🇸! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from 🇺🇸! And this isn’t the end 🇺🇦🤝🇺🇸 @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy