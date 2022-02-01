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Украина во вторник получила 500 тонн оборонных боеприпасов от США, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Не прошло и дня, а мы разгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец», - написал он в Twitter.

 

 

При этом Посольство США заверило, что США будут и дальше оказывать Украине оборонную помощь.

«Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной», - говорится в сообщении посольства на Twitter во вторник.
ForUm

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