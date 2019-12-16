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На Буковине 21 декабря состоится крестный ход из Черновцов в Свято-Аннинский женский монастырь, который расположен в селе Вашковцы Черновицкой области.

Фото: azbyka.ru

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие пройдут крестным ходом 36 км. Начало крестного хода – в 07.00.

Свято-Аннинский монастырь знаменит своей чудотворной иконой Господа Вседержителя, находящейся в нижнем храме в честь Мучеников Маккавеев. Согласно преданию, она исцеляет от рака, астмы и других болезней. 14 августа, в престольный праздник святых мучеников Маккавеев, количество паломников достигает нескольких тысяч в течение дня.
ForUm

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