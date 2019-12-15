Выход последнего выпуска журнала «Перец. Веселая республика» в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года.
Об этом сообщили на странице издания в Facebook.
Отмечается, что журнал продолжит выходить в свет в электронной версии.
«Напоминаю уважаемой общине, с января следующего года журнал будет выходить в свет в электронном виде в сети Интернет. Так поддержите его не только морально, но и материально», — говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время