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Выход последнего выпуска журнала «Перец. Веселая республика» в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года.

Об этом сообщили на странице издания в Facebook.

Отмечается, что журнал продолжит выходить в свет в электронной версии.

«Напоминаю уважаемой общине, с января следующего года журнал будет выходить в свет в электронном виде в сети Интернет. Так поддержите его не только морально, но и материально», — говорится в сообщении.
ForUm

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