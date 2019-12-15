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В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российских СМИ, в южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380. Источники в российском оборонном комплексе утверждают, что структурам Черноморского флота эти объекты не принадлежали.

Кроме того, источник в экстренных службах оккупированного Севастополя рассказал, что сейчас подводная лодка российского Черноморского флота всплыла на поверхность и находится на плаву. Инцидент мог произойти из-за технического состояния плавучего дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможны.
ForUm

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