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Во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух детей и одного взрослого. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что в городе Золочев по ул. Львовская, 55, в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом, трое людей. Двое из них - дети в возрасте 2 и 4 года.

Обстоятельства отравления устанавливаются.
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