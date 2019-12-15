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В Одесском международном аэропорту массово отменяют рейсы в связи с густым туманом. Об этом передает Одесский аэропорт.

В частности, в субботу, 14 декабря, были отменены шесть рейсов на прибытие - это рейсы из Стамбула (Турция), Шарм-эль-Шейха (Египет), Познани и два из Катовице (Польша). Это были авиасообщения компаний Turkish Airlines, Wizz Air, Sky Up и Ryanair.

На вылет отменили рейсы из Одессы в Катовице авиакомпании Wizz Air и два - в Стамбул авиаперевозчика Turkish Airlines.
ForUm

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