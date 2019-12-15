Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о том, что многие министры правительства просят о повышении зарплаты.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, у многих работников правительства нет «финансовой подушки», и им не хватает средств для содержания семьи.

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи», — сообщил Дубилет.