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Украина и Беларусь договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества между государствами. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, в пятницу, 13 декабря, в Киеве состоялось заседание межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии под председательством министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

Отмечается, что в ходе заседания были проведены дискуссии относительно углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Беларусью. В правительстве подчеркнули, что сотрудничество позволит укрепить политические, торгово-экономические и культурные связи.

«Сотрудничество с Республикой Беларусь обеспечит развитие и функционирование стабильных и конкурентоспособных секторов экономики наших государств. Реализация договоренностей даст возможность укрепить политические, торгово-экономические и культурные связи между нашими странами», - заявил Оржель.
ForUm

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