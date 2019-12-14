Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената Соединенных Штатов заявил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины. Об этом сообщает пресс-службу СНБО.

Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.

«В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план», - заявил он.

При этом секретарь СНБО добавил, что в глобализированном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней является крайне важным, поскольку для киберпреступлений не существует границ.

«В этом контексте секретарь СНБО Украины сообщил о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО Украины продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) в соответствии с современными вызовами, главной задачей которого определено, в частности, прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО Украины аналитическими материалами», - говорится в сообщении.

Данилов также подчеркнул, что Владимир Зеленский уделяет много внимания вопросам кибербезопасности, и по итогам заседания СНБО Украины 7 декабря принят ряд решений в этой сфере.

«В свою очередь, члены американской делегации отметили, что Украина дает отпор кибератакам. Сотрудники Сената США отметили созвучна поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего, в частности, является выделение 300 млн долл. военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетик», - говорится в сообщении.

Напомним, Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО.