Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба СНБО.

Делегация Украины во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Демедюком приняла участие в 28-м заседании совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО), которое состоялось сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Делегацию Альянса возглавлял помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, директор департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд. Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в области вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год. По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставкам, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.