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В Судане суд вынес приговор экс-президенту страны Омару аль-Баширу, свергнутому военными в связи с обвинениями в коррупции.

Как сообщает AssociatedPress, бывшего главу государства, которого Международный уголовный суд обвиняет в геноциде и военных преступлениях, приговорили к двум годам тюрьмы.

Речь идет о деле, связанном со взяткой в $25 млн, которые аль-Башир получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

При этом отмечается, что данный приговор лишь первый в серии судебных разбирательств по предъявленным экс-президенту обвинениям.

Ему также вменяют расстрел демонстрантов во время акций протеста, которые и привели к его свержению.

Напомним, что 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти президента Омара Аль-Башира.

Он также заявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.

Кроме того, военные также отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и действующих чиновников из окружения Аль-Башира.

При этом армия Судана заявила, что не собирается выдавать отстраненного президента Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон протеста в Дарфуре.

По словам военных, его будут судить в Судане.
ForUm

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