Президент Владимир Зеленский сменил начальника Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ.
Как сообщается в соответствующем указе № 904/2019 от 13 декабря, новым руководителем стал Алексей Корнейчук.
Напомним, 9 августа Зеленский назначил на этот пост Николая Кулешова, который в 2015 году был исполнявшим обязанности начальника департамента, однако 5 декабря президент его уволил с занимаемой должности.
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