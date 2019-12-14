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Президент Владимир Зеленский сменил начальника Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ.

Как сообщается в соответствующем указе № 904/2019 от 13 декабря, новым руководителем стал Алексей Корнейчук.

Напомним, 9 августа Зеленский назначил на этот пост Николая Кулешова, который в 2015 году был исполнявшим обязанности начальника департамента, однако 5 декабря президент его уволил с занимаемой должности.
ForUm

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