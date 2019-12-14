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В субботу, 14 декабря, в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Как рассказали в его пресс-службе, вместе с ним в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

«Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.
ForUm

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