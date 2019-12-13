Миф о жестокости и непонимании мира создали люди, которые не осознают, что погрязли в гордыне и грехах, забыв о любви к ближнему.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своей проповеди.

«Необходимо исполнять заповеди Христовы. А о чем они? В первую очередь о любви. Мы все хотим, чтобы нас любили, а вот о своей любви к ближнему стараемся не думать. Мы хотим, чтобы нас любили, ценили, признавали за красоту, ум, мудрость, талант, за все те качества, которые мы так любим в себе, за все то, что зачастую может привести к нарциссизму, то есть к самолюбованию», - отметил митрополит Лука.

По мнению владыки, человеку необходимо просить Бога дать возможность увидеть собственные недостатки и быть мужественными в борьбе с грехами.

«Путь истинного христианина - это восхождение по лестнице добродетелей. Ступенька за ступенькой мы должны становиться лучше, избавляясь от своих грехов. Но и от падения с этой лестницы тоже никто не застрахован. Падения зачастую случаются и бывают весьма болезненны, но в том и состоит мужество христианина, что упав однажды, он поднимается и продолжает свое восхождение, причем с самого начала, с первой ступеньки», - сказал архиерей.

Как сообщалось ранее, вчера в Запорожье тысячи верующих крестным ходом почтили память святого Андрея Первозванного.