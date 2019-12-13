На пленарном заседании Киевского городского совета 12 декабря депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, территория города Киева может увеличиться на 2771,1415 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пор пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекта по их изменению.

И в сентябре 2019 были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок «УкрДИИГис» в 1989-1990 годах.

С учетом этих данных был разработан проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82635 га до 85351 га.