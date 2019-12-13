В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба столичной полиции.



Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с маршруткой.

Сейчас в больницы доставлено 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП.

Следственным управлением ГУНП в г. Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.