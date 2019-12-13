также в разделеСтолица
В Киеве появится сквер имени Шеремета 24
В Киеве руководитель Управления госохраны насмерть сбил женщину 20
У Кличко заявили, что Киев не давал разрешения на установку катка перед ОП 27
Под Офисом президента строят каток 52
Первому замглавы Шевченковской РГА сообщили о подозрении 24
Укрзализныця проведет реконструкцию Центрального ж/д вокзала в Киеве 29
В Киеве – переполох из-за «похищения» школьницы, за которой приехал охранник 35
Под зданием ОП продолжается акция «Варта на Банковой» 108
В Киеве вандалы повредили памятник Данте Алигьери 21
Полиция взялась за «самоуправство» Богдана по заявлению Кличко 61
УИНП отстоял проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве 43
В Киеве запустили «телефон доверия» для борьбы с домашним насилием 21
Эксперт: Чтобы избавиться от «смотрящих» и одиозных застройщиков, нужно убирать Кличко 44
На Майдане во время выступления в Порошенко бросили яйца 122
Полиция: На акции в Киеве вышли 8 тысяч человек 49
В Киевском метро сегодня возможны изменения 17
В центре Киева планируется пять массовых акций 57
Киевляне пикетировали ГАСИ, требуя избавиться от Столара и «смотрящих» 30

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасное расстояние и столкнулся с маршруткой.

Сейчас в больницы доставлено 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП.

Следственным управлением ГУНП в г. Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги