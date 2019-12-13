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Общественности независимо от ее религиозных убеждений необходимо активизировать свои действия против внедрения в школьную программу «полового воспитания».

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом заявил заместитель главы Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений протоиерей Геннадия Батенко.

«Об этой проблеме мы уже говорим на протяжении нескольких лет. Под видом полового воспитания разрабатывается программа растления наших детей. Были и будут попытки протянуть такие программы через законодательство, внедрить в школы и другие детские учреждения. И чтобы этому противостоять, у нас нет никакой организованной общественной родительской команды», - сказал протоиерей Геннадий Батенко.

По его мнению, данные программы под видом благих намерений будут пропагандировать нетрадиционные ценности и нездоровые моральные установки, которые вредны для молодого поколения.

По словам священника, уроки полового воспитания призваны «лишить будущее поколение непорочной жизни, христианского брака, христианской веры и, в конечном итоге, спасения».

Заместитель главы Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений призвал родителей и педагогов воспользоваться своим конституционным правом и противостоять внедрению программ полового воспитания в учебный процесс.

«Неравнодушные люди, которые не хотят смириться с беззаконием, должны объединяться и противостоять ему. И это будет настоящим исповеданием веры, исповеданием образа Божьего, который есть у каждого человека и которого нас хотят лишить», - призвал протоиерей Геннадий Батенко.
ForUm

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