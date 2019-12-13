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Как Германия и Франция смогли примириться, так и страны Восточной Европы должны научиться мириться с Россией. Это сделало бы весомый вклад в достижение мира в Украине.

Об этом в эфире программы «Детали дня» на телеканале ZIK заявил депутат французского парламента Жан Луи Массон.

Он подчеркнул: глядя из Франции, складывается впечатление, что в Украине существуют силы, которые противостоят политике небольших шагов для постепенного продвижения к миру.

«Они хотели бы, как мы говорим во Франции, тянуть в разные стороны. То есть – полностью разрушить эту систему», – отметил политик.

Поэтому, по его мнению, Франция должна помогать России и Украине вести диалог, дискутировать для поиска решений.

«Как депутат французского парламента я отстаиваю эту позицию. Я очень плохо отношусь к агрессивности определенных стран Восточной Европы, которую я понимаю, потому что в прошлом существовала оккупация СССР. Коммунистическая партия вела себя очень жестоко в период с 1944 года и до падения Советского Союза. Я их понимаю, однако как Германия и Франция смогли примириться, так и страны Восточной Европы должны научиться примиряться с Россией. Это, очевидно, сделает свой вклад в явление достижения мира, что создается в Украине», – подчеркнул Жан Луи Массон.
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