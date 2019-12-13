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Чтобы выполнить пункт Минских соглашений 2015 года о «патрулях народной милиции» во время местных выборов на ныне оккупированных территориях, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил свой вариант. Его он озвучил вчера в эфире канала «1+1», сообщает LIGA.net.

По словам главы МВД, в ведомстве готовы, «как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение», своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

«Мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек: два человека - украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, где проходят выборы», - пояснил он.

Аваков подчеркнул, что власть исходит из того, что никаких выборов в ОРДЛО не будет без предварительного роспуска незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Ранее Аваков заявил, что украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с «представителями территориальных общин». «Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — добавил Аваков.
ForUm

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